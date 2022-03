VfB Stuttgart bindet Nachwuchsstürmer Thomas Katsanaras bis 2025

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Nachwuchsstürmer Thomas Katsanaras langfristig verlängert. Der Grieche hat am Donnerstag (03.03.) einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Lizenzspielervertrag unterschrieben und wird ab der kommenden Saison dem Profikader angehören.

22 Tore in der A-Junioren-Bundesliga

Seit 2011 spielt der gebürtige Stuttgarter für die Nachwuchsteams des VfB, in der aktuellen Saison hat der griechische U19-Nationalspieler bereits 22 Tore für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga erzielt. Auch für die U21 des VfB kam der 19-Jährige bereits zum Einsatz. „Mit Thomas binden wir ein echtes VfB-Eigengewächs langfristig an uns“, freut sich Sportdirektor Sven Mislintat laut einer aktuellen Pressemitteilung.

Trotz einiger Angebote aus der Bundesliga (u.a. Köln und Hertha) hat sich Katsanaras für die Schwaben entschieden. „Ich bin seit der U9 Cannstatter, Stuttgart ist meine Heimatstadt und der VfB ist mein Herzensverein. Es war immer mein Traum, hier zu spielen und den Schritt zu den Profis zu schaffen. Dass dieser Traum jetzt wahr wird, ist für mich ein großes Privileg und ich freue mich sehr auf die Herausforderung“, so der 19-Jährige.

Was den Stürmer auszeichnet

Die Stärken des Angreifers beschreibt NLZ-Direktor Thomas Krücken: „Mit beeindruckenden 22 Toren in der Junioren-Bundesliga beweist er in diesem Jahr einmal mehr seine besonderen Fähigkeiten im Torabschluss und das Gefühl für Situationen in der Box. Er hat für die 9er-Position auch körperlich ein spannendes Profil und ist auf und außerhalb des Platzes sehr fleißig und zielstrebig. Wir sehen bei ihm noch großes Entwicklungspotential und freuen uns, dass wir ihn für seine kommenden Schritte vom Weg beim VfB überzeugen konnten.“