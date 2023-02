VfB Stuttgart sammelt Spenden für Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien

Nach den schweren Erdbeben vom 6. Februar im Süden der Türkei und im Norden Syriens wird weiter Unterstützung für die betroffenen Menschen in der Region benötigt. Auch der VfB Stuttgart will einen Beitrag leisten und sammelt beim nächsten Heimspiel Spenden.

VfBfairplay verdoppelt die gesammelten Spenden

Am kommenden Samstag (18.02.) wird es rund um das Duell mit dem 1. FC Köln eine Aktion geben. Ab 12 Uhr wird auf der Aktionsfläche vor dem Haus des Sports (Fritz-Walter-Weg 19) bei der Spieltags-Tombola gesammelt. Der Erlös am Los-Stand von Stars4Kids soll an verschiedene Projekte gespendet und davor durch VfBfairplay verdoppelt werden.

Für die Partie gegen die Kölner sind aktuell (Stand 14.02./16 Uhr) noch 1.500 Tickets verfügbar. "Der Erlös aus dem Verkauf aller Tickets, die ab jetzt noch verkauft werden, wird ebenfalls in den Spendentopf fließen", heißt es in einer Mitteilung.