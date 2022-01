VfB Stuttgart verleiht Sturm-Talent Momo Cissé nach Polen

Der VfB Stuttgart verleiht Stürmer Momo Cissé für eineinhalb Jahre an den polnischen Erstligisten Wisla Krakau. Das gab der schwäbische Fußball-Bundesligist am Sonntagabend (16.01.) bekannt. Der 19 Jahre alte Cissé kam verletzungsbedingt in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz. Sein Vertrag in Stuttgart gilt bis zum 30. Juni 2024.

„Momo konnte sich bei uns auch wegen langwieriger Verletzungsprobleme noch nicht in dem Maße durchsetzen, wie wir und natürlich auch er sich das erhofft haben. Eine Ausleihe zu einem anderen Club ist deshalb eine sinnvolle Lösung. Wisla Krakau ist eine sehr gute Adresse im polnischen Fußball und wir sind davon überzeugt, dass Momo von dem Wechsel profitieren wird“, wird Sportdirektor Sven Mislintat in einer Mitteilung zitiert.