VfB-Testspiel gegen den FC Valencia: Wie Fans an Tickets kommen

Am Samstag, den 23. Juli, um 15.30 Uhr wird der VfB Stuttgart den FC Valencia für ein Freundschaftsspiel in der heimischen Mercedes-Benz-Arena empfangen.

So läuft der Ticketverkauf

Das Testspiel gegen den sechsfachen spanischen Meister und UEFA-Cup-Sieger von 2004 wird die Generalprobe für die Elf von VfB-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden am 29. Juni (18 Uhr).

"Dauerkartenbesitzer und Mitglieder können ab sofort nun ihre Eintrittskarten im VfB-Onlineshop oder VfB-Fancenter kaufen", teilten die Schwaben am Dienstag (28.06.) mit. Ein Stehplatzticket kostet demnach 17,50 Euro. Sitzplätze gibt es ab 25 Euro.

"Kinder bis einschließlich 13 Jahre zahlen in allen Bereichen nur 15 Euro. Die Bestellmenge ist nicht begrenzt", heißt es weiter. Der freie Vorverkauf für das Duell mit den „Blanquinegros“ startet am Donnerstag (30.06.) um 10 Uhr.

So viele Dauerkarten wurden bereits verkauft

Derweil hat der VfB für die kommende Spielzeit in der Bundesliga 27.500 Dauerkarten verkauft. "Bis einschließlich diesen Sonntag (3. Juli) können sich die VfB-Mitglieder hier weiterhin noch ihren Stammplatz für die 17 Bundesliga-Heimspiele in der Saison 2022/2023 sichern", so der VfB.

Einen freien Dauerkartenverkauf wird es anschließend nicht geben. Wer also kein Mitglied ist und sich dennoch eine Dauerkarte für die kommende Spielzeit kaufen möchte, muss also zunächst ein "Dunkelroter" werden und kann dann erst zugreifen.