VfB-Torjäger Sasa Kalajdzic: Spekulationen über Wechsel bringen nichts

Torjäger Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart spekuliert nicht gerne über seine berufliche Zukunft. Obwohl es angesichts seiner starken Leistungen in der Fußball-Bundesliga (14 Saisontore) immer wieder Gerüchte um interessierte Vereine gibt, bleibt der Österreicher zurückhaltend.

«Mit einer Aktion können alle Pläne vorbei sein, da kann es schon wieder den Bach runtergehen: Ich hatte einen Mittelfußbruch und einen Kreuzbandriss in meiner noch jungen Karriere. Deswegen will ich mich nicht festlegen», sagte der 23-Jährige im Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Auf gut österreichisch: Wenn du zu hoch fliegst, dann fliegst auch schnell auf die Bappen!» Er empfinde es aber als Kompliment, mit anderen Clubs in Verbindung gebracht zu werden.