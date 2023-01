VfB-Transfergerüchte: Jovan Milosevic bestätigt Stuttgart-Wechsel

Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Unser Transferticker zum VfB Stuttgart bildet wie gewohnt die fixen Wechsel sowie die heißesten Gerüchte rund um den Traditionsverein aus Bad Cannstatt ab. Damit Sie im Wirrwarr auf dem mitunter abenteurlichen Transfermarkt den Überblick behalten, ordnen unsere Redakteure die Meldungen ein und ergänzen sie mit eigenen Recherchen.

Dienstag, 17. Januar, 17.04 Uhr: Jovan Milosevic bestätigt Stuttgart-Wechsel

Der 17 Jahre alte Jovan Milosevic wird sich im Sommer nach eigener Aussage dem VfB anschließen. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagnachmittag bestätigten die Schwaben den Transfer des Serben nicht. Angreifer Milosevic spielt derzeit in seiner Heimat für den Erstligisten FK Vojvodina. Medienberichten zufolge soll er einen Vertrag beim VfB bis zum 30. Juni 2027 erhalten. Als Ablösesumme stehen rund 1,2 Millionen Euro im Raum.

«Ich denke, dass die Bundesliga sehr gut für die Entwicklung junger Spieler ist und Stuttgart ist ein Verein, der mit jungen Spielern arbeitet und sie weiterverkauft», sagte Milosevic in einem Interview des Internetportals «Mozzart Sport». Es sei eine «gemeinsame Entscheidung» der Familie gewesen, so Milosevic. «Ich denke, dass es ein sehr guter Schritt für die Fortsetzung meiner Karriere ist, aber auch für etwas Größeres danach.» (dpa/dag)

Mittwoch, 11. Januar, 11.03 Uhr: Wohlgemuth schließt Winter-Wechsel von Borna Sosa nicht aus

Borna Sosa gehört neben Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos zu den Stuttgarter Spielern, um die es zuletzt die meisten Wechselgerüchte gab und durch deren Verkauf der finanziell angeschlagene VfB seine Kasse wohl am ehesten aufbessern könnte. «Sicher ist, das haben wir alle gelernt: Wer im Fußball etwas kategorisch ausschließen möchte, befindet sich schon auf dem Holzweg», sagte Sportdirektor Frank Wohlgemuth am Mittwoch (11.01.) gegenüber der dpa zu möglichen Abgängen in diesem Winter.

«Am Ende zählt nur, dass wir mit allen unseren Entscheidungen den VfB zum Sieger machen. Insofern schließen wir keinen Transfer aus. Um aber auch das gleich klar zu sagen: Es gibt für keinen der genannten Spieler ein konkretes Angebot», ergänzte Wohlgemuth. Sosas Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2025. (dpa/dag)

Dienstag, 10. Januar, 07.00 Uhr: Wie Tiago Tomás über seine Zukunft denkt

Tiago Tomás kam vor einem Jahr von Sporting Lissabon auf Leihbasis zum VfB. Nach dieser Saison könnten die Stuttgarter den Portugiesen dank einer Kaufoption für etwa 12,5 Millionen Euro verpflichten. Einen Verbleib über die laufende Saison hinaus kann sich der Angreifer vorstellen. «Ich fühle mich sehr wohl beim VfB», sagte Tomás im Trainingslager in Marbella der Stuttgarter Zeitung. «Aber diese Entscheidung habe ich nicht alleine zu treffen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle.»

Zum Beispiel die Finanzlage der Schwaben. Die ist weiter angespannt. Ein Tomás-Verbleib am Neckar dürfte im Falle eines Abstiegs kaum realisierbar sein - und selbst wenn die Klasse gehalten wird, dürften die 12,5 Millionen Euro Ablösesumme eine immense Herausforderung sein. (dpa/dag)

Freitag, 6. Januar, 17.42 Uhr: Milosevic soll im Sommer zum VfB kommen

Nach Informationen der Bild ist der erste Wintertranser beim VfB Stuttgart wohl fix. Wie die Zeitung unter Berufung auf das serbische Portal "mozzartsport" berichtet, soll der 17-jährige serbische Stürmer Jovan Milosevic wohl im Sommer für rund 1,2 Millionen nach Bad Cannstatt kommen. Ein Vertrag bis 2027 soll schon unterschrieben sein.

Die offizielle Bestätigung vonseiten des VfB Stuttgart steht aktuell noch aus. (sik)

Donnerstag, 5. Januar, 11.46 Uhr: Wechselt Mavropanos im Winter? Eine Einordnung

Laut Sky droht dem VfB im Winter ein prominenter Abgang. Konstantinos Mavropanos soll wohl bei englischen Clubs und bei Atletico Madrid auf dem Zettel stehen. Laut Sky soll er bereits im Winter bereit sein, den VfB zu verlassen. Spätestens im Sommer 2023 will der Verteidiger dann aber den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Das schreibt der TV-Sender auf seiner Homepage.

Was ist also dran an einem möglichen Mavropanos-Wechsel im Winter? Nach Informationen unserer Redaktion noch relativ wenig. Dass der VfB den Innenverteidiger (Vertrag bis 2025) im Winter ziehen lässt, erscheint aktuell unrealistisch. Zumal der 25-Jährige aktuell angeschlagen ist und nicht im Teamtraining dabei ist. Holt ein englischer Club einen angeschlagenen Abwehrspieler für viel Geld im Winter? Eher nicht.

Atletico hingegen scheint schon länger am Innenverteidiger interessiert zu sein. Aber: Die Spanier können in der Winter-Transferphase wohl kein Geld ausgeben. Es wäre also nur eine Leihe nach Madrid möglich. Dass der VfB einen seiner Stammspieler im Winter verleiht, gilt als ausgeschlossen. Schließlich bräuchten die Schwaben im Falle eines Mavropanos-Abgangs selbst erstmal Einnahmen, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

Klar ist aber auch: Im Sommer könnte ein Wechsel von Mavropanos erneut diskutiert werden - und dann wären die Gerüchte vermutlich wesentlich realistischer. Bislang ist aus dem Umfeld des VfB aber nichts über einen möglichen Wechsel im Winter zu hören. Auch die Kollegen der StZ bestätigen, dass es bislang keine konkreten Gespräche oder ein Angebot gab. (sik)

Dienstag, 3. Januar, 9.45 Uhr: Kaufoption für Klimowicz von 3,5 Millionen Euro

Am vergangenen Donnerstag (29.12.) verkündete der VfB offiziell, was schon länger spekuliert wurde: Der Leihvertrag von Mateo Klimowicz und Arminia Bielefeld wird vorzeitig beendet (zur Meldung auf vfb.de). Dafür wird der junge Argentinier erneut verliehen: zum mexikanischen Erstliga-Club Atlético San Luis. Dort soll er bis zum Jahresende (31.12.2023) Spielpraxis sammeln.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Mexikaner eine Kaufoption für den 22-Jährigen besitzen. Diese beläuft sich wohl auf 3,5 Millionen Euro. Zudem: Der mexikanische Erstligist übernimmt für das volle Jahr auch das gesamte Gehalt von Mateo Klimowicz. (sik)

Sonntag, 1. Januar, 09 Uhr: Wann das Transferfenster öffnet und schließt

Das Winter-Transferfenster der Bundesliga öffnet am 01. Januar und schließt am 31. Januar um 18 Uhr. Wichtig: Anders als im Sommer können im Winter nach dem sogenannten "Deadline Day" keine vertragslosen Spieler mehr verpflichtet werden.

Und: Die Winter-Wechselperiode startet nur in Deutschland, England und Frankreich am 1. Januar. In Spanien, Italien und den Niederlanden darf erst ab dem 2. Januar eingekauft oder verkauft werden. Die Transfer-Deadlines in anderen Ländern im Überblick:

England: 31. Januar, 23.59 Uhr

Italien: 31. Januar, 20 Uhr

Spanien: 31. Januar, 23.59 Uhr

Frankreich: 31. Januar, 23.59 Uhr

Niederlande: 31. Januar, 23.59 Uhr

Österreich: 6. Februar, 17 Uhr

Schweiz: 15. Februar, 18 Uhr

(dag)

Der aktuelle VfB-Kader - Stand 01. Januar