VfB-Transfers: So ist der Stand bei Orel Mangala, Sasa Kalajdzic und Borna Sosa

Auch eine Woche vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden ist die Zukunft von Sasa Kalajdzic, Borna Sosa und Orel Mangala beim VfB Stuttgart weiter ungewiss. Das Trio ist das Stuttgarter Tafelsilber und der Transfermarkt nimmt erst langsam Fahrt auf. Welche Klubs sind interessiert? Gibt es schon konkrete Angebote? Das ist der aktuelle Stand:

Orel Mangala: Drei Interessenten aus England

Hier stehen die Zeichen klar auf Abschied. Für den Belgier gibt es mit Nottingham Forest, West Ham und Crystal Palace gleich drei Interessenten aus der Premiere League. Ein erstes Angebot aus Nottingham in Höhe von 11 Millionen Euro haben die Schwaben laut einem Bericht der Stuttgarter Zeitung abgelehnt. Demnach hat Sportdirektor Sven Mislintat eine Verhandlungsbasis von 15 Millionen Euro aufgerufen.

Da die Höhe der Ablösesumme für die finanzstarken Klubs von der Insel nur eine untergeordnete Rolle spielt und gleich mehrere Vereine im Rennen sind, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis eine Einigung erzielt wird. Zudem bietet der VfB-Kader auf Mangalas Position im zentralen Mittelfeld zahlreiche Alternativen, weshalb Mislintat dem Spieler keine Steine in den Weg legen wird.

Borna Sosa: Ausgebremst von Adduktoren-Problemen

Im Winter bot sich dem Kroaten noch die Möglichkeit, nach Florenz in die italienische Serie A zu wechseln. Doch der Kroate entschied sich gegen die malerische Stadt in der Toskana und für den Abstiegskampf in der Bundesliga. Gerade im Endspurt musste Sosa auf die Zähne beißen, spielte zeitweise unter großen Schmerzen. Und wurde für seinen Einsatz letztlich mit dem emotionalen Last-Minute-Klassenverbleib belohnt.

Allerdings hat die kräftezehrende Runde Spuren hinterlassen. Das Trainingslager im Allgäu verpasste Sosa komplett, und auch am Freitagvormittag (22.07.) konnte der kroatische Nationalspieler nur individuell trainieren. Die hartnäckigen Adduktoren-Probleme verhindern dabei nicht nur Sosas Rückkehr ins Mannschaftstraining, sondern schrecken ganz offensichtlich auch potentielle Interessenten ab.

Eine konkretes Angebot gibt es nach wie vor nicht, auch in der Gerüchteküche köchelt es nur noch schwach. Jedoch ist der Transfermarkt noch lange nicht in Schwung gekommen. Vor allem die Klubs aus England üben sich aktuell noch in Zurückhaltung. Marc Cucurella könnte dabei ein erster Dominostein sein. Der Linksfuß aus Spanien steht noch bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, wird aber von allerlei Top-Klubs gejagt. Schnappt sich Manchester City den 24-jährigen Außenbahnspieler, kommt frisches Geld in den Markt - und Sosa wieder in den Fokus rücken.

Schließlich hat er weiter die mündliche Zusage, den VfB für ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro verlassen zu dürfen. Wobei diese Summe natürlich auf den einen oder anderen Klub eine abschreckende Wirkung haben könnte. Zumal der Spieler aktuell angeschlagen ist. Und es in der Vergangenheit immer wieder war.

Sasa Kalajdzic: Kleine Resthoffnung auf VfB-Verbleib

Wie bei Borna Sosa könnte sich auch die Situation von Sasa Kalajdzic noch bis zum Ende der Transferperiode am 01. September ziehen. Auch für den Stürmer gibt es nach wie vor kein konkretes Angebot. Die Höhe der vom VfB aufgerufenen Ablösesumme und die Verletzungshistorie des Spielers dürften dafür sorgen, dass Kalajdzic bei Klubs auf Stürmer-Suche nicht die 1-A-Lösung ist.

Bayern und Dortmund hatten ihn auf dem Zettel, wurden aber anderweitig fündig. Das Interesse anderer Vereine am Zweimetermann aus Österreich ist allerdings nach wie vor da. Nun hängt der weitere Verlauf wie so vieles in diesem Transfer-Sommer an den Entscheidungen der Premiere-League-Klubs.

Offensiv hatte Kalajdzic-Berater Sascha Empacher bereits zu Beginn der Wechselphase verkündet: „Die Chance, dass Sasa in Stuttgart bleibt, liegt bei maximal fünf Prozent.“ Am besten soll also in diesem Sommer der nächste Karriere-Schritt gegangen werden. Doch die Bedingungen - und aus VfB-Sicht der Preis von rund 25 Millionen Euro- müssen stimmen.

Und so bleibt den Stuttgarter Fans immer noch eine kleine Resthoffnung, dass der sympathische Wiener sich noch ein Jahr in der Bundesliga gönnt und seinen Vertrag in Stuttgart verlängert. „Das ist auf jeden Fall eine Option“, hatte er unlängst im Trainingslager erklärt. Fest steht jedenfalls: Auf Teufel komm raus will (und wird) er den VfB in diesem Sommer nicht verlassen.