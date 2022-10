VfB unter Druck: Die Suche nach einem Matarazzo-Nachfolger bleibt kompliziert

Michael Wimmer war gleich voll in seinem Element. „Wichtig ist, dass wir es zusammen mit unseren Fans schaffen, eine Stimmung und Überzeugung zu erzeugen, dass wir das Spiel gewinnen können“, sagte der Interimstrainer des VfB Stuttgart einen Tag vor der Partie gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Interimstrainer Wimmer will die Wende einleiten

Nach mehreren Partien „auf Augenhöhe“, insgesamt aber eben auch schon neun sieglosen Spieltagen in der Fußball-Bundesliga gehe es darum, „dass wir das Momentum auf unsere Seite kriegen.“ Der 42-Jährige will den VfB emotional aufrütteln - und nach dem schwachen Saisonstart im so wichtigen Duell des Tabellenvorletzten mit dem Letzten nun endlich die Wende einleiten.

Für Wimmer selbst, der sich als „lebensfroh, positiv und ehrgeizig“ charakterisiert, ist dabei klar, dass er die Schwaben nur als Übergangs- und nicht als Langzeitlösung betreut. Es gebe eine „ganz klare Absprache“ mit Sportdirektor Sven Mislintat und dem Verein, „dass ich das so lange mache, bis ein neuer Trainer da ist“, sagte der bisherige Co-Trainer. Er habe „nur das Bochum-Spiel im Kopf.“

Aktuell scheint es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass der gebürtige Dingolfinger auch über den 10. Spieltag hinaus auf der Stuttgarter Trainerbank sitzen wird - also auch im Pokal gegen Zweitligist Arminia Bielefeld (19.10.) und im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (22.10.). Womöglich sogar bis zur WM-Pause. Je nachdem, wie lange sich die komplizierte Suche nach einem neuen Cheftrainer noch zieht.

Trainersuche: Am Wochenende weitere Gespräche

Der eng-getaktete Spielplan bis Mitte November dürfte dabei eines der vielen Hindernisse sein. Zwar sollen nach Informationen unserer Redaktion am Wochenende weitere Gespräche mit potenziellen Trainerkandidaten stattfinden. Eine schnelle Einigung ist aktuell aber nicht in Sicht.

So soll jüngst am Donnerstagabend (13.10.) nach Domenico Tedesco und Zsolt Löw auch Ex-Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß dem VfB abgesagt haben. Laut Medienberichten waren „Abstimmungs-Probleme“ in der Führungsebene einer der Gründe. Zudem soll ihm der Auswahlprozess zu lange gedauert haben. Konkrete Verhandlungen hat es nicht gegeben.

Sportdirektor Sven Mislintat hat in Sachen Trainersuche den Hut auf. Eine Shortlist mit einigen Namen wurde erstellt und gemeinsam mit Vorstandschef/Sportvorstand Alexander Wehrle durchgegangen. Da sich die Suche nach einem Matarazzo-Nachfolger jetzt in die Länge zieht, stehen die Verantwortlichen schlecht da. Schließlich wurde die Entscheidung für die Entlassung Matarazzos einstimmig getroffen.

Die einzige Chance, die aktuelle Lage zu entspannen, ist ein Sieg gegen Bochum. Leitet Wimmer die Wende ein, verschafft er den Bossen dringend benötigte Zeit (und Ruhe) für die Trainersuche. Geht das Kellerduell allerdings verloren, dürften die Diskussionen rund um die Sinnhaftigkeit der Trennung von Matarazzo erst richtig Fahrt aufnehmen.

So könnten die Teams spielen

VfB Stuttgart: Müller - Ito, Anton, Mavropanos - Endo - Sosa, Ahamada, Führich, Stenzel - Silas, Tomas

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Danilo Soares - Losilla - Stöger, Förster - Zoller, Holtmann - Hofmann