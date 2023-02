VfB-Urgestein Andreas Hinkel gemeinsam mit Domenico Tedesco nach Belgien

Domenico Tedesco soll die belgische Nationalmannschaft zur EM nach Deutschland führen. Am vergangenen Mittwoch (08.02.) hat er die Nachfolge von Roberto Martínez angetreten. Begleitet wird er dabei wie bei seinen vorherigen Stationen von seinem Assistenten Andreas Hinkel.

Tedesco und Hinkel wagen das nächste gemeinsame Abenteuer

Beide haben eine VfB-Vergangenheit und stammen aus der Region: Tedesco war Jugendtrainer bei den Schwaben und wurde in Aichwald groß. Hinkel spielte zunächst für den TSV Leutenbach, später für den VfB in der Bundesliga und Champions-League. Am Wasen war er zudem als Trainer tätig. Mit seiner Familie lebt er in Winnenden. Und wagt nun gemeinsam mit Tedesco das nächste Abenteuer.

Zuletzt war das Trainerteam Tedesco/Hinkel in der Bundesliga für RB Leipzig tätig, davor arbeiteten die beiden zusammen für Spartak Moskau. Das erste Qualifikationsspiel der "Roten Teufel" findet am 24. März auswärts in Stockholm gegen Schweden statt. Vier Tage später spielt Belgien gegen Deutschland.