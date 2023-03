VfB vor Spiel in Frankfurt: Bruno Labbadia und der Wettlauf gegen die Zeit

Bruno Labbadia ist ein ungeduldiger Mensch. Das erzählt er zumindest immer wieder. Doch zahlreiche Abstiegskämpfe haben den ehemaligen Bundesliga-Stürmer in dieser Hinsicht ein gewisses Durchhaltevermögen gelehrt. „Die Krux im Fußball ist, dass jeder denkt es geht über Nacht“, sagt Labbadia. „Aber das geht nicht.“ Eine mitunter schmerzhafte Erfahrung, die sich auch bei seiner aktuellen Rettungsmission mit dem VfB Stuttgart beobachten lässt.

Labbadia über bisherige VfB-Ausbeute: „Das war zu wenig bis jetzt“

Ende 2022 wurde der 57-Jährige an den Wasen geholt. Das Ziel: die verunsicherte Mannschaft möglichst schnell stabilisieren und dadurch aus dem Tabellenkeller führen. Eine lange WM-Pause inklusive Trainingslager in Spanien und acht Liga-Spiele später ist das noch nicht geglückt.

Bislang durfte Labbadia in der Liga nur einmal einen Dreier bejubeln. Beim 3:0 gegen Köln spielte sein Team konzentriert und nahezu fehlerlos. Und auch der Gegner brachte als Gastgeschenk eine höchst unauffällige Leistung auf den Platz. Ansonsten gab es immer wieder ordentliche Spiel-Phasen, aber auch viele individuelle Patzer und den kollektiven 45 minütigen Leistungsausfall im wichtigen Duell beim FC Schalke. Die chronische Auswärtsschwäche der Schwaben - der letzte VfB-Sieg in der Fremde datiert auf den 11. Dezember 2021 - konnte Labbadia ebenfalls noch nicht beheben.

Unter dem Strich stehen so fünf von 24 möglichen Punkten - 0,63 Zähler im Schnitt. Wird weiter auf diesem Niveau gepunktet, stehen nach 34 Spieltagen dürftige 26 Zähler. Das wird für die direkte Rettung nicht reichen - vermutlich nicht einmal für die Relegation. „Das war zu wenig bis jetzt“, pflichtet auch Labbadia bei. Die Ruhe will er dennoch bewahren: „Gerade in solchen Phasen musst du geduldig sein.“ Allerdings wird der Abstiegskampf für den Trainer-Routinier auch zum Wettlauf gegen die Zeit. Schließlich bleiben Team und Coach nur noch elf Spiele, um die Wende einzuleiten.

Die Lage vor dem kommenden Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (11.03.) ist extrem angespannt. Neben den Stuttgartern stehen mit Schalke, Bochum und Hoffenheim drei weitere Teams mit 19 Punkten ganz am Ende der Tabelle. Hertha mit 20 Punkten macht aus dem Vier- einen Fünfkampf um den Klassenerhalt.

„Wir sind in den nächsten Wochen gezwungen, Ergebnisse zu liefern“, sagt Labbadia. Wie das funktionieren soll? Die Antwort des Trainers darauf fällt seit Wochen quasi identisch aus: „Wir müssen die wenigen Torchancen, die wir zulassen, noch mehr minimieren und aus unseren Möglichkeiten was machen.“

Warum das Guirassy-Comeback zum entscheidenden Faktor werden könnte

Was recht simpel klingt, gestaltet sich dann auf dem Rasen meist doch komplizierter. Weil der Gegner in der Regel etwas dagegen hat und die VfB-Profis in der aktuellen Phase alles andere als befreit aufspielen. Erschwerend kommt hinzu, dass dem Team mit Serhou Guirassy der einzig treffsichere Stürmer verletzt fehlt. Frühestens nach der Länderspielpause Ende März wird der Mann aus Guinea wieder eine Option sein.

Bis dahin muss Labbadia mit den im Kader vorhandenen Alternativen arbeiten. Mit überschaubarem Erfolg. Der gelernte Flügelspieler Silas ist merklich nicht in Topform - seine letzten Treffer erzielte er am 15. Oktober 2022 gegen den VfL Bochum. Der positionsfremde Einsatzort in der Spitze sorgt da nur bedingt für Besserung. Zuletzt kritisierte Labbadia öffentlich: „Das Tempo bringt er nicht ganz so ein, wie wir uns das wünschen. Das ist aber unabhängig von der Position, er bringt das auch auf außen nicht ganz so ein, wie man das schon beim VfB gesehen hat. Das ist ein Problem, da kommt zu wenig.“

Und so könnte das Guirassy-Comeback für den VfB zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf werden. Kann der wiedergenesene Torjäger an die starken Spiele vor seiner Sehnenverletzung anknüpfen, würde das dem Stuttgarter Offensivspiel genau die aktuell nicht vorhandene (und dringend benötigte) Konsequenz verleihen. Aber auch mit Blick auf die Rückkehr seines besten Torjägers muss sich Labbadia in Geduld üben. Fällt es auch noch so schwer.