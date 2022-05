VfB zu Gast in München: Konstantinos Mavropanos angeschlagen - so ist der Stand

Der VfB Stuttgart muss im kommenden Auswärtsspiel beim FC Bayern München womöglich auf Verteidiger Konstantinos Mavropanos verzichten. Der Grieche hat in der vergangenen Partie gegen Wolfsburg (1:1) einen Schlag auf eine Stelle oberhalb des Beckenkamms abbekommen und pausierte zuletzt mit dem Training. Trainer Pellegrino Matarazzo ist jedoch „optimistisch, dass es für das Spiel klappen wird. Wir werden sehen, ob er heute oder erst morgen mittrainieren kann.“

„Wir wollen in München punkten“

Derweil will Arminia Bielefeld beim VfL Bochum im Abstiegskampf vorlegen.Die beiden nordrhein-westfälischen Clubs eröffnen am Freitagabend im Ruhrstadion den vorletzten Spieltag der Saison (20.30 Uhr/DAZN). Bielefeld ist Tabellenvorletzter und hat zwei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz.

Die Schwaben spielen erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim bereits als Meister feststehenden FC Bayern München. Gewinnt die Arminia in Bochum nicht und siegt Stuttgart in München, würde der Bielefelder Abstieg bereits an diesem Wochenende feststehen.

Pellegrino Matarazzo und das Stuttgarter Trainerteam werden das Duell jedenfalls im Wohnzimmer des Chefcoaches verfolgen. „Unabhängig wie das Spiel verläuft: Wir wollen in München punkten“, so die klare Ansage von Matarazzo: „Wir fahren da nicht hin, um eine Party zu feiern. Sondern wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben.“

Wie Nagelsmann auf die Ibiza-Reise reagiert

In der Allianz Arena trifft der VfB auf eine Mannschaft, die nach der 1:3-Niederlage in Mainz herbe Kritik einstecken musste. Hinzu kam eine abgesprochene Ibiza-Reise einiger Profis im Anschluss. Julian Nagelsmann verwies derweil auf das Verantwortungsgefühl seiner Profis.

„Unsere Spieler sind alle alt genug und mündig und dürfen sehr gerne auch entscheiden, was sie in ihren freien Tagen machen“, sagte der Trainer der Münchner am Freitag. „Wenn sie sich dazu entscheiden, als sehr große Gruppe geschlossen dahinzufliegen, dann sollen sie das machen. Sie sind alt genug, ich bin nicht ihr Papa oder Erzieher.“