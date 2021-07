Vom FC Bayern zum VfB Stuttgart: Kasper wird neuer Marketing-Vorstand

Rouven Kasper wechselt vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart. Der 39-jährige Sportökonom übernimmt zum Jahreswechsel die Position des Vorstands Marketing & Vertrieb beim VfB Stuttgart.

2016 baute der gebürtige Schwabe das China-Büro des deutschen FC Bayern München in Shanghai auf und verantwortet zuletzt als „President Asia“ aus China heraus die Aktivitäten des FC Bayern in der Asien-Pazifik-Region. Zuvor arbeitete Kasper mehr als zehn Jahre für den internationalen Sportrechtevermarkter Sportfive in verschiedenen Funktionen.