Vor dem Spiel beim VfB: Hertha trennt sich von Pal Dardai - Tayfun Korkut übernimmt

Pal Dardai ist nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Montag (29.11.) mitteilte, wird der 45 Jahre alte Ungar mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Bis zum Saisonende übernimmt Tayfun Korkut. Der 47-jährige Fußball-Lehrer hatte zuletzt den VfB Stuttgart trainiert - und trifft nun in seinem ersten Pflichtspiel mit der Hertha ausgerechnet auf seinen Ex-Klub. Wie schon in Stuttgart wird Korkut sein Co-Trainer Ilja Aračić zur Seite stehen.

Bobic will neue Impulse und Input geben

„Mit Tayfun Korkut möchten wir der Mannschaft nun neue Impulse und neuen Input geben. Tayfun hat in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass er ein Team nicht nur stabilisieren, sondern auch mit seiner akribischen und leidenschaftlichen Arbeit und seiner Idee vom Fußball weiterentwickeln kann“, begründete Hertha-Sportvorstand Fredi Bobic die Entscheidung. „Ich danke Fredi Bobic und allen anderen Verantwortlichen von Hertha BSC für das Vertrauen. Ich stecke voller Energie und freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe“, wird Korkut in einer ersten Stellungnahme zitiert.

Entlassung in Stuttgart im Oktober 2018

Korkut war im Oktober 2018 beim VfB entlassen worden und seitdem ohne Job. In seiner aktiven Laufbahn war Korkut für die Stuttgarter Kickers, Fenerbahçe Istanbul, Real Sociedad, Espanyol Barcelona, Beşiktaş Istanbul und Gençlerbirliği Ankara aktiv. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der 42 Mal für die türkische Nationalelf aufgelaufen ist, startete seine Karriere als Trainer im Nachwuchsbereich. Nach Stationen in San Sebastián, bei der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart war Korkut ab 2012 Co-Trainer der türkischen Nationalelf, ehe er 2014 Bundesligist Hannover 96 übernahm. 2016 trainierte der Fußballlehrer den 1. FC Kaiserslautern, es folgten Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart.