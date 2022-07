Wie steht es um die Vertragsverlängerung von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart?

Neben der Verfassung des Teams kurz vor dem Saisonstart und der Transfer-Gerüchteküche bewegt die Fans des VfB Stuttgart aktuell kaum ein Thema mehr als die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat. Wird der Kaderplaner der Schwaben seinen bis Sommer 2023 gültigen Vertrag verlängern? Eine Einschätzung.

Klarer Zeitplan für die Gespräche

Was den Zeitplan der Gespräche angeht, herrscht spätestens seit dem Trainingslager in Weiler-Simmerberg Klarheit. Vorstandschef Alexander Wehrle hatte im Allgäu noch einmal betont, dass er die Zukunft von Sven Mislintat nach der aktuell laufenden Transferphase klären will: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine relativ anspruchsvolle Transferperiode vor der Brust haben und dass wir in dieser Zeit alles darauf fokussieren.“

Eine Herangehensweise, mit der Sven Mislintat keinerlei Probleme hat. „Für mich ist das Vorgehen von Alex völlig in Ordnung“, hatte der Westfale Ende Juni im STR-Podcast gesagt. „Das ist Profifußball. Er will jetzt erst mal sehen, was ich für ein Transferfenster mache.“

Eine klare Aussage gab es von Wehrle auch zu einer Thematik, die in der jüngeren Vergangenheit für einigen Wirbel gesorgt hatte: die Suche nach einem neuen Sportvorstand. Dazu stellte Wehrle klar: „Wir werden auf keinen Fall einen externen Sportvorstand implementieren.“ Das sehe der Aufsichtsrat genau so wie er. Wehrle ist im Frühjahr vom 1. FC Köln zum VfB zurückgekehrt und hat von Vorgänger Thomas Hitzlsperger sowohl das Amt des Vorstandsvorsitzenden als auch das des Sportvorstands übernommen. Ob er die Doppelrolle auch künftig behält, ließ er offen.

Wehrles Entscheidung kann jedoch getrost als Vertrauensbeweis für den amtierenden Sportdirektor gewertet werden. Der hatte sich zu Beginn der Debatte klar gegen einen externen Kandidaten ausgesprochen - und deutlich für eine interne Lösung starkgemacht. Dafür wählte Mislintat im November 2021 den geräuschvollen Weg über die Presse. Ein deutliches Zeichen, wie ernst es ihm bei diesem Thema ist.

Was soll überhaupt das Aufgabenprofil des Sportvorstandes sein?

Mislintat selbst scheint sich den Posten in der Vorstandsetage dabei nur bedingt vorstellen zu können. Seiner Ansicht nach stellt sich die Frage nach dem Sinn einer solchen Beförderung: Was bringt es, den Sportdirektor zum Sportvorstand zu befördern, um dann einen neuen Sportdirektor suchen zu müssen?

Darüber hinaus müsse zunächst ein klares Aufgabenprofil für den künftigen Sportvorstand erarbeitet werden. Ist der beispielsweise auch in Infrastruktur-Projekte oder Sponsoring- und Marketing-Themen involviert? „Bin ich dann der Richtige?“, fragte Mislintat im STR-Podcast. „Am Ende brauchst du einen für bestimmte Aufgaben, die musst du definieren […] Wenn das mal zu Ende definiert ist, dann geht man an den Tisch und entscheidet das.“

„Mich gibt es nur hundertprozentig“

Im Gespräch mit SWR Sport machte der 49-Jährige am Sonntagabend (24.07.) derweil noch einmal deutlich, wie wohl er sich im Schwabenland fühlt - beruflich wie auch privat: „Mich gibt es nur hundertprozentig. Das habe ich jetzt in drei Jahren oft genug bewiesen. Ich kann gar nicht anders.“

Die aktuellen Entwicklungen rund um den Club und innerhalb des Vereins stimmen den Sportdirektor ebenfalls positiv: „Wir verstehen uns alle gut. Man hat auch gesehen, dass nach Köln etwas zusammengewachsen ist.“ Klare Signale, die eher für als gegen eine Vertragsverlängerung in Stuttgart sprechen. Zumal der VfB, wie Mislintat bekräftigt, immer sein „erster Ansprechpartner“ sei.

Und dennoch werden die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit nicht in fünf Minuten abgehandelt sein. Schließlich ist Mislintat als Verhandlungsprofi mit allen Wassern gewaschen. Er will den maßgeblich von ihm gestalteten Stuttgarter Weg beschützt und abgesichert wissen. Auch seine Kompetenzen im Sportbereich sind ihm wichtig, über seinen Kopf hinweg soll wie bislang auch keine weitreichende Personalentscheidung getroffen werden.

Auch Vogt und Wehrle wollen sich absichern

Der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Claus Vogt sowie der Vorstand um Alexander Wehrle wiederum wollen sich ebenfalls absichern und nicht ausliefern. In beiden Fällen geht es um gesunde Strukturen und klar geregelte Zuständigkeitsbereiche. Eine für beide Seiten passende Lösung finden zu können, scheint in der aktuellen Konstellation aber absolut realistisch.

Am 11. September ist jedenfalls die Mitgliederversammlung des Traditionsvereins in der Porsche-Arena. Eine Veranstaltung, die in der Vergangenheit gerne genutzt wurde, um gute Neuigkeiten zu verkünden. Gerne auch Vertragsverlängerungen.