Wirbel um Team „Blitzkrieg“: Neuer US-Partner der VfB-Fußballschule ändert Spitznamen

Der VfB Stuttgart hat am Freitag (25.03.) eine neue Kooperation mit den German-American Kickers (GAK) aus Trenton im US-Bundesstaat New Jersey gestartet. Und der Spitzname eines U-12-Teams der Amerikaner sorgte direkt für negative Schlagzeilen.

Erinnerungen an die NS-Zeit

„Blitzkrieg“ nannte sich seit mehreren Jahren eine der Nachwuchsmannschaften aus der Heimat von VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Was in den USA wohl als Anspielung an einen Ramones-Song gemeint ist, weckt in Europa Erinnerungen an die NS-Zeit. Der Begriff steht für eine bestimmte Militärstrategie, die zu Beginn des Zweiten Weltkrieges von der deutschen Wehrmacht unter anderem beim Überfall auf Polen und beim Feldzug gegen Frankreich angewandt wurde. Auch die russische Invasion der Ukraine sollte nach einem ähnlichen Muster ablaufen.

Empörte Reaktionen in den sozialen Netzwerken

Beim VfB war vor dem Start der Zusammenarbeit offensichtlich niemandem der problematische Beiname aufgefallen. Erst zahlreiche empörte Reaktionen in den sozialen Netzwerken sorgten für Aufmerksamkeit - und letztlich auch für eine Namensänderung.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Man habe den amerikanischen Partner der VfB-Fußballschule umgehend auf die Kritik aufmerksam gemacht und die Zusage erhalten, dass der Team-Spitzname geändert wird, so der Klub in einer Mitteilung. Auch die GAK äußerten sich darin zur Thematik: „Wir haben den Begriff Blitzkrieg, der in den USA nicht belastet ist, vor fünf Jahren ohne jeden Hintergedanken von Hass oder Diskriminierung gewählt. Wie man anhand des Partnerschaftsfotos sieht, sind wir ein Verein verschiedener Religionen und ethnischer Hintergründe, und darauf sind wir sehr stolz.“

Der VfB hat nun in Anlehnung an das Maskottchen „Fritzle“ vorgeschlagen, das U-12-Team künftig Crocodiles oder Crocs zu nennen. „Die GAK haben dem zugestimmt, was für den VfB ein Zeichen für die gute Partnerschaft ist“, heißt es weiter.