Der VfB Stuttgart muss in den kommenden vier bis sechs Wochen ohne Flügelflitzer Momo Cissé auskommen.

Der 18-Jährige habe sich im Testspiel gegen Arminia Bielefeld (5:2) am vergangenen Freitag eine Absplitterung am Mittelfußknochen zugezogen, teilte der Verein am Dienstag (27.07.) mit.

Damit wird Cissé den Saisonauftakt im Pokal gegen Dynamo Berlin (07.08.) und auch das erste Bundesliga-Spiel gegen Greuther Fürth (14.08.) defintiv verpassen.