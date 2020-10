VfB-Voting nach dem 1:1 gegen Köln: Wählen Sie Ihren Spieler des Spiels

Der VfB Stuttgart hat die Chance verpasst, am Freitagabend (23.10.) im Flutlichtspiel gegen den 1. FC Köln die nächsten drei Punkte einzufahren. Mit dem 1:1-Unentschieden rutschen die Schwaben in der Tabelle vorerst auf den vierten Rang vor.

Die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo spielte sich vor allem in der zweiten Halbzeit zu wenige Torchancen heraus - dabei hatte sie mit dem bislang schnellsten Bundesliga-Tor durch Orel Mangala (1. Spielminute) so gut angefangen.

In den Einzelkritiken unserer Redaktion wurden die VfB-Profis bereits bewertet, aber welcher Spieler konnte Sie an diesem Spieltag überzeugen? Machen Sie mit bei unserem Voting und wählen Sie Ihren Man of the Match!

UMFRAGE (beendet) Wer war Ihr Spieler des Spiels? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten: Gregor Kobel 3.8% Pascal Stenzel 11.5% Atakan Karazor 7.7% Marc Oliver Kempf 3.8% Silas Wamangituka 0% Orel Mangala 34.6% Wataru Endo 23.1% Gonzalo Castro 15.5% Tanguy Coulibaly 0% Daniel Didavi 0% Sasa Kalajdzic 0% Marcin Kaminski 0% Nicolas Gonzalez 0% Roberto Massimo 0% Philipp Klement 0% Darko Churlinov 0% Teilnehmer: 26

Hinweis: Zur Wahl stehen alle Profis, die im Spiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kamen. Die Abstimmung läuft bis zum Samstag (24. Oktober, 18 Uhr). Das Ergebnis der Umfrage wird im Anschluss auf zvw.de veröffentlicht.