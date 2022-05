Vier CDs von Mungo Jerry

Mungo Jerry – dieser Name ist unweigerlich mit einem Song verbunden: „In The Summertime“, nachweislich der größte Sommerhit aller Zeiten. Heute verlosen wir je eine seiner aktuellen vier CDs: „Cocktail“ (Best of mit allen Hits), „Somelight“, seine neueste CD aus diesem Jahr, „Extreme“ (aus 2020) und „Touch the Sky“ – eine Reminiszenz an seine Hippie-Tage (2021).

Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen gespannt sein, mit welcher CD wir sie überraschen.

Mit „Somelight“, erschienen im April, legt der Mann mit den Kult-Koteletten nun zwölf brandneue Songs vor, alle im typischen, klassischen und geliebten Mungo-Jerry-Stil, zeitlos - gleichwohl frisch und modern.

Mungo Jerrys „In The Summertime“ hat sich mehr als nur gut gehalten. Tatsächlich taucht der Hit immer noch auf - ob in kleinen Werbespots oder in großen Filmen. Dies hat Mungo Jerry zwar einen Platz an der Tafel der Walhalla des Pop gesichert, doch beileibe nicht abgehalten, weiterhin inspiriert Songs zu schreiben, die gleichermaßen Hirn und Herz bedienen.

Weltweite Umweltproblematiken beispielsweise greift Ray Dorset, so sein bürgerlicher Name, bei Songs wie „Lord, What Have We Done“ und „A Plea For The Planet“ auf, während er bei Tracks wie die bluesig rockenden „Country Woman“ oder „Home Alone“ seine Roots als ernstzunehmender Blueskünstler aufzeigt.

Mungo Jerry lässt in einer Zeit, in der die Halbwertszeit der meisten Pop-Idole stetig kurzlebiger wird, mit seiner Mischung aus künstlerischer Glaubwürdigkeit, musikalischer Sensibilität und tiefer Leidenschaft für sein Handwerk seine Show-Karriere so lange lustvoll leben, wie er es für richtig hält.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die CDs werden zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die CDs zukommen zu lassen. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Interessierte im Internet unter www.zvw.de/datenschutz.