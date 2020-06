Vier Spiele bis zum Aufstieg? Das Restprogramm für die Matarazzo-Elf

Saison-Endspurt für den VfB Stuttgart: Vier Partien trennen die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo noch von der ersehnten Rückkehr in die Bundesliga. Und die Schwaben haben nach 30 absolvierten Spieltagen alles in der eigenen Hand. Nach dem Unentschieden gegen den VfL Osnabrück (0:0) und dem Patzer des HSV im Heimspiel gegen Holstein Kiel (3:3) steht der VfB mit 52 Punkten nach wie vor auf dem zweiten Tabellenplatz. Spitzenreiter Arminia Bielefeld - 57 Punkte und noch ein Nachholspiel gegen Schlusslicht Dresden in der Hinterhand – scheint uneinholbar enteilt. Der HSV (50 Zähler) und der 1. FC Heidenheim (48 Zähler) auf den Rängen drei und vier sind in Lauerstellung. Das ist das Restprogramm für den VfB:

14. Juni, 13.30 Uhr: Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC

17. Juni, 18.30 Uhr: Heimspiel gegen den SV Sandhausen

21. Juni, 15.30 Uhr: Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg

28. Juni, 15.30 Uhr: Heimspiel gegen den SV Darmstadt

