Volosi – Rhythmen, Klänge, Harmonien und Echos

Weinstadt. Die Weinstadt Jazztage 2022 beginnen mit einem Auftritt eines ganz besonderen Ensembles: Volosi bringen Musik tief aus dem Herzen der Karpaten mit; es ist ein Spiel der Rhythmen, Klänge, Harmonien und Echos. Für das Konzert am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr in der Jahnhalle, Jahnstraße 2 in Endersbach, verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 2 x 2 Eintrittskarten.

Volosi gelingt Einzigartiges, indem sie die Grenzen ihrer Streichinstrumente überschreiten. Die Wurzeln ihrer Musik liegen in den Karpaten und dennoch ist sie modern, kraftvoll und emotional.

Die Geschichte von Volosi beginnt 2010 tief im Herzen der Karpaten. Ein klassisch ausgebildeter Violinist namens Krzysztof Lason plant seine Hochzeitsfeier in den Bergen. Er ist auf der Suche nach einer ganz speziellen musikalischen Atmosphäre, damit dieses Fest im Karpatendorf Istebna für die Gäste unvergesslich bleiben wird und vor allem einen authentischen lokalen Touch bekommt. Er und sein Bruder Stanislaw, seines Zeichens Cellist, entdecken bei den Vorbereitungen drei außergewöhnlich talentierte traditionelle Musiker.

So trifft bei Volosi ein Trio der Karpatentraditionen auf ein Duo mit ausgefeiltem klassischen Hintergrund. Ihrem Debüt beim New Tradition Festival 2010 folgen Auszeichnungen und Auftritte auf der ganzen Welt. Sie sind gefragte Gäste bei den renommiertesten Festivals und Veranstaltungsorten. Weitere Infos zur Band gibt es auf www.volosiband.com.

Musiker: Krzysztof Lason, Geige, Stanislaw Lason, Cello, Zbigniew Michalek, Geige, Jan Kaczmarzyk, Bratsche, Dudelsack, Robert Waszut, Kontrabass.

Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.jazzclubarmerkonrad.de für 22 Euro, an der Abendkasse für 25 Euro, die Ermäßigung beträgt 5 Euro.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt.

