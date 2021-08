Von Menschen, Werten und Wandel: Die Schorndorfer Kranken- und Seniorenpflege (KSP) feiert ihr 25-jähriges Bestehen

Herzliche Betreuung, Wertschätzung und Respekt, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit: Für all dies steht die Kranken- und Seniorenpflege – kurz: KSP – seit nunmehr 25 Jahren. „Wir sind hier!“, so prägnant startete das Schorndorfer Pflegeunternehmen 1996 seine Dienste. Das Jubiläum wird mit vielen Sonderaktionen gefeiert: Ein ganzes Jahr lang möchte Inhaber Martin Kleinschmidt Danke sagen. Danke an Patienten und Bewohner; Danke an die Mitarbeiter; aber auch Danke an Schorndorf und seine Bürger.

Schon immer stand und steht KSP auf zwei Säulen: Bei der mobilen Pflege umfasst das Leistungsspektrum die Grundpflege pflegebedürftiger Menschen, aber bei Bedarf auch die vom Arzt verordnete Behandlungspflege – Verbände wechseln, Injektionen, Medikamentengabe – sowie Alltagshilfe in der Hauswirtschaft. Bei der stationären Pflege KSP Domizil bietet das Unternehmen vollstationäre Pflege sowie die sogenannte Kurzzeitpflege: Ist ein Patient noch nicht gesund genug, um den Alltag zu Hause alleine zu meistern, oder benötigen die pflegenden Angehörigen eine kurze Verschnaufpause, so kann KSP mit erstklassiger Pflege unterstützen.

Das Domizil bietet insgesamt 47 Pflegeplätze im Schorndorfer Gesundheitszentrum; hervorragend gelegen direkt neben dem Krankenhaus und zahlreichen Fachpraxen, aber auch einem Café und einer Apotheke. Bewusst wurde bei der Inneneinrichtung darauf geachtet, dass jedes Zimmer einzigartig und heimelig anmutet und genügend Raum für private Gegenstände und Möbelstücke bietet. Obendrein laden mehrere Esszimmer und Wohnzimmer sowie zwei große Terrassen zum Verweilen ein.

Wichtig war und ist Martin Kleinschmidt seit jeher der Mensch – und mit ihm seine Bedürfnisse. Sein Wunsch nach Geborgenheit. Getreu dem Unternehmens-Slogan: „Menschen sehen. Besser pflegen.“