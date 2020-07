Vorbereitung auf die Bundesliga: Das sind die ersten Testspiel-Gegner des VfB

Am Montag, den 03. August startet der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2020/21. Wegen dem Coronavirus und seinen Auswirkungen ist noch nicht ganz klar, wie diese aussehen wird. Fest stehen auf jeden Fall zwei Testspiel-Gegner der Schwaben.

VfB testet gegen Mainz und Sandhausen

Am Samstag, den 08. August, steht für den VfB das erste Testspiel unter Wettbewerbsbedingungen an: Um 11 Uhr empfängt der Stuttgarter Erstligist den SV Sandhausen auf dem Clubgelände an der Mercedesstraße. Die Partie wird nach aktuellen Informationen ohne Zuschauer stattfinden.

Am Mittwoch, den 19. August, gastieren die Schwaben dann um 16 Uhr beim Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05, auch dieses Spiel findet voraussichtlich ohne Zuschauer statt. Vom 22. bis 29. August bezieht das Team um Cheftrainer Pellegrino Matarazzo sein Trainingslager in Kitzbühel.