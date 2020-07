Vorlage VfB-Startelf

Mit zwei Veränderungen im Vergleich zum 5:1-Kantersieg gegen den SV Sandhausen startet der VfB Stuttgart am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Anstelle von Nathaniel Phillips und Gonzalo Castro rücken Wataru Endo und Pascal Stenzel in die erste Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo.

So startet der VfB: Kobel - Stenzel, Karazor, Kempf - Gonzalez, Endo, Mangala, Klement, Wamangituka - Förster - Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Badstuber, Kaminski, Mack, Mola, Churlinov, Klimowicz, Al Ghaddioui, Gomez

So startet Nürnberg: Mathenia - Valentini, Sörensen, Margreiter, Handwerker - Geis, Nürnberger - Dovedan, Behrens, Hack - Frey

Für die Schwaben ist das Gastspiel in Nürnberg das letzte Auswärtsspiel der Saison: Nur noch zwei Spiele trennen die Stuttgarter vor der langersehnten Rückkehr ins Bundesliga-Oberhaus. Mario Gomez und Co. stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und haben den direkten Wiederaufstieg in der eigenen Hand. Doch nur einen Punkt Vorsprung auf den HSV und drei Punkte auf Heidenheim sind alles andere als ein komfortables Führungspolster - ein Sieg ist auf der Zielgeraden also Pflicht. Mit den abstiegsbedrohten Nürnbergern wartet aber ein Gegner, der selbst noch auf Punkte angewiesen ist. Die Franken gehen zudem mit viel Rückenwind (6:0-Sieg gegen Wiesbaden) in die Partie und haben vor 14 Tagen auch schon Arminia Bielefeld einen Punkt abgeknöpft.