Vortragsreihe ZVW-Wissen: „Die Macht der Empathie“

Waiblingen. Der Zeitungsverlag Waiblingen und die Kreissparkasse präsentieren in regelmäßigen Abständen gebündeltes Seminar- und Expertenwissen, vorgetragen von prominenten Referentinnen und Referenten: Der nächste Vortrag der Reihe ZVW-Wissen mit Referentin Sabine Hübner findet am Mittwoch, 29. Juni, um 19.30 Uhr im Foyer der Kreissparkasse Waiblingen, Alter Postplatz 8, statt. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 5 x 2 Eintrittskarten.

„Wer mitfühlt, gewinnt.“ Empathie in Verbindung mit Freundlichkeit hat eine umwerfende Wirkung. Sie schafft persönliche Momente und ist der beste Weg, um Vertrauen zu gewinnen. Mit Freundlichkeit drücken wir Verbindlichkeit und Wohlwollen aus. Wir erreichen die Menschen und eröffnen uns die Möglichkeit, selbst auf die schwierigste Situation positiven Einfluss zu nehmen. Und nur mit Empathie verstehen wir die Sichtweise des anderen, können zuvorkommend handeln und die genau richtige Lösung samt Kommunikation aus dem Köcher ziehen. Für eine maximale Begegnungsqualität in diesem Moment, begeisterte Kunden, harmonische Teams, Wohlfühlklima unter Kollegen und mehr Zwischenmenschlichkeit.

Den Vortrag hält Sabine Hübner, Expertin für Servicequalität, Servicekultur und Kundenorientierung. Weitere Informationen zur Referentin gibt es unter https://sabinehuebner.de. Die Karten für die Gewinner werden an der Abendkasse hinterlegt.Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.





