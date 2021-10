Vorweihnachtszeit bei Ulli's Confiserie: So schmeckt Glück!

Rund um die Vorweihnachtszeit hat ein Lebensmittel Hauptsaison -­ Schokolade. Auch Ullis Confiserie in Winnenden wandelt sich jetzt in ein Weihnachts-Wunderland: Adventskalender stehen bereit, die Räume laden festlich geschmückt zum Weihnachtseinkauf ein. Wintertees tummeln sich in den Regalen, Marzipan mit besonders hohem Mandelanteil verführt zum Probieren; rund um – Ulli’s Kreationen bieten eine fast unerschöpfliche Auswahl und zeugen von versierter Handwerkskunst.

Die wichtigste Grundlage: erstklassige Zutaten und Frische!

Der kreative Kopf dahinter ist Konditorin Ulrike Maurer. Sie entwickelt viele Produkte selbst. Um die Frische zu gewährleisten wird die Weihnachtsware erst ab November vollständig in die Geschäfte gebracht. „Wirklich gute Schokolade und Pralinen erkennt und schmeckt man an erstklassigen Zutaten, die bei der traditionellen Herstellung verwendet werden. Wir verwenden zum Beispiel einen besonders hohen Anteil an hochwertigen Schokoladen und achten auch bei allen anderen Zutaten auf höchste Qualität,“ so Ulrike Maurer.

Personalisierte Pralinen & Geschenke

Diese können wir für unsere Kunden individuell anfertigen. Die Pralinen-Packungen können unsere Kunden über den Online-Shop sogar selbst gestalten. „Mit ein bisschen Vorlaufzeit kann man so eine individuelle süße Überraschung zu Weihnachten verschenken“, sagt Christina Müller von Ulli’s Confiserie.

