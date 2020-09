Voting beendet: Auf diesem Tabellenplatz sehen die ZVW-User den VfB am Ende der neuen Saison

Am Samstag (19.09.) startet der VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt treffen die Schwaben in der heimischen Mercedes-Benz-Arena auf den SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker). In einem spannenden und turbulenten Zweitliga-Jahr, unterbrochen durch die Corona-Krise, haben sich die Stuttgarter einen Platz im Fußball-Oberhaus zurückerobert.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser vor dem Bundesliga-Start gefragt: Wo landet der VfB am Ende der Saison? Mehr als 800 ZVW-User haben abgestimmt, hier kommt das Ergebnis:

UMFRAGE (beendet) Wo landet der VfB Stuttgart am Saisonende? Abstieg, Relegation oder sicherer Mittelfeldplatz? Stimmen Sie ab! Direkter Abstiegsplatz 3.9% Relegation 5% Platz 12 bis 15 62.7% Platz 7 bis 12 24.3% Europa League 1.7% Champions League 0.8% Meisterschaft 1.6% Teilnehmer: 836

Mehr als die Hälfte der ZVW-User sehen den VfB auf Tabellenplatz 12 bis 15 (62,7 Prozent). Damit einher geht wohl auch die Hoffnung, eine stressfreie und weniger turbulente Saison der Schwaben zu erleben. Lediglich 5 Prozent sehen den VfB in der Abstiegsrelegation, 3,9 Prozent rechnen mit dem direkten Abstieg. Fast ein Viertel der Leserinnen und Leser sehen den VfB auf den Plätzen 7 bis 12 (24,3 Prozent). 1,6 Prozent der ZVW-User sehen den VfB als künftigen Deutschen Meister - was wohl eher nicht eintreten wird.