Voting: Wer soll in der Bundesliga die Kapitänsbinde tragen?

Der VfB Stuttgart steckt mitten in den Vorbereitungen für die kommende Spielzeit in der Bundesliga. Eine wichtige Frage wurde dabei von Trainer Pellegrino Matarazzo noch nicht beantwortet: die Kapitänsfrage. Ob der Spielführer aus der abgelaufenen Saison, Marc Oliver Kempf, die Binde auch in der 1. Liga tragen wird, steht noch nicht fest. „Das wird sich herauskristallisieren in der Vorbereitung“, hatte Sportdirektor Sven Mislintat am Rande des ersten Mannschaftstrainings gesagt.

Wie wird der Kapitän bestimmt?

Matarazzo wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Womöglich im Trainingslager in Kitzbühel, das am kommenden Samstag (22. August) mit einem Testspiel-Kracher gegen den englischen Meister FC Liverpool startet.

Ob der Cheftrainer den Kapitän bestimmen wird oder ob die Mannschaft ihren Skipper wählen darf, steht ebenfalls noch nicht fest. „Ich habe das in meiner Laufbahn unterschiedlich gemacht“, sagt der Stuttgarter Coach.

Im bisher einzigen Testspiel der Schwaben gegen den SV Sandhausen (6:1) durfte in der ersten Halbzeit Gonzalo Castro die Binde tragen, in Durchgang zwei führte Daniel Didavi das Team als Kapitän aufs Feld. Als einen Fingerzeig, in welche Richtung die Entscheidung gehen könnte, wollte Matarazzo diese Wahl allerdings nicht verstanden wissen.

An dieser Stelle ist Ihre Meinung gefragt: Welcher Stuttgarter Profi ist aus Ihrer Sicht der geeignete Kandidat für das Kapitänsamt beim Aufsteiger? Soll Marc Oliver Kempf die Binde behalten oder wäre Stammkeeper Gregor Kobel womöglich die bessere Wahl? Vielleicht soll aber auch Neuzugang Waldemar Anton direkt Verantwortung übernehmen? Machen Sie mit bei unserem Voting!

Hinweis: Für die Wahl hat unsere Redaktion eine Kandidatenliste erstellt. Die Abstimmung läuft bis zum kommenden Freitag (21. August/12 Uhr). Die Auflösung erfolgt im Laufe des Nachmittags auf zvw.de.

