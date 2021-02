Voting: Wo landet der VfB Stuttgart am Saisonende?

Auf die Zielgerade der Saison ist der VfB Stuttgart zwar noch nicht eingebogen, aber das letzte Saisondrittel bricht für die Schwaben am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 an. Nach 22 Bundesliga-Spieltagen steht der Aufsteiger mit 29 Punkten auf einem grundsoliden Mittelfeldplatz. Ganz im Gegensatz zum kommenden Gegner aus Gelsenkirchen, der mit schmalen neun Punkten abgeschlagen auf Tabellenrang 18 steht. Während der S04 also dem vierten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegentaumelt, ist für den VfB - nach oben wie nach unten - noch einiges möglich. 36 Punkte sind noch zu vergeben. Wo wird das Team von Pellegrino Matarazzo am Saisonende landen? Machen Sie mit bei unserem Voting!

UMFRAGE Wo landet der VfB am Saisonende? Relegation, Mittelfelfplatz, Europa-League? Was geht in dieser Spielzeit noch für die Stuttgarter? Direkter Abstieg Relegation Unteres Mittelfeld (12 bis 15) Oberes Mittelfeld (7 bis 11) Europa League Champions League Meister