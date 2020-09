Ein 26-jähriger Mann wurde am Mittwoch (23.9.) schwer verletzt Er hielt sich Polizeiangaben zufolge gegen 14.45 Uhr auf einem Gartengrundstück in der Nähe des Schärisweges in Waiblingen-Neustadt auf und fiel dort in ein Lagerfeuer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verbrennungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.