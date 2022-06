Wallbox fürs E-Auto: Achtung, auch hier gibt‘s Qualitätsunterschiede!

E-Auto-Fahrer können sich direkt am Haus ihr eigenes Ladesystem installieren lassen. Aber welches ist das Richtige? Mithilfe eines Fachbetriebs, wie der Dörr Elektrotechnik GmbH, findet sich garantiert die Wallbox, die optimal zum Fahrzeug und seinem Besitzer passt.

„Wir verkaufen nicht, was wir gerne verkaufen würden, sondern was der Kunde braucht“, betont Geschäftsführer Martin Jungbauer. Jeder Wallbox-Installation durch die Dörr Elektrotechnik GmbH geht dementsprechend ein ausführliches Beratungsgespräch voraus. Dabei können die Kunden vom soliden Fachwissen des Elektroinstallateur-Meisters und seinem guten Überblick über die Ladesysteme auf dem Markt profitieren.

Nützliche Empfehlungen vom Fachmann

So hat er schon die überzeugendsten Modelle ausfindig gemacht. „Bei der Wallbox eines norwegischen Herstellers zum Beispiel habe ich sofort gedacht: Meine Güte, die ist klein und hat trotzdem so viel Zubehör inklusive!“ Die Wallbox sei außerdem innerhalb von nur einer Woche lieferbar und in mehreren Farben erhältlich.

Dörr Elektrotechnik ist ein qualifizierter E-Mobilitäts-Fachbetrieb und darüber hinaus zertifiziert im Bereich des Lade-/Lastmanagements. Dieses wird dann benötigt, wenn entweder mehrere Ladeeinrichtungen installiert werden oder primär mit Energie geladen werden soll, die durch die eigene Photovoltaikanlage erzeugt wird. „Wir als Fachbetrieb können auch auf solche besonderen Anforderungen eingehen“, sagt Martin Jungbauer, der seit einem Jahr selbst begeisterter E-Auto-Fahrer ist – natürlich mit passender Wallbox.