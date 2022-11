Weinmesse in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf

Es geht auf genussvolle Weinreise in die Barbara-Künklelin-Halle: Der Abramzik Markt freut sich, Weinliebhaber am 12. und 13. November zur 20. internationalen Weinmesse begrüßen zu dürfen. Versammelt sind 150 verschiedene Weine und eine darauf abgestimmte Auswahl an kulinarischen Begleitern.

Remstalwinzer präsentieren rund 85 Weine und Sekte

Acht renommierte Weingüter aus dem Remstal schenken rund 85 herausragende Weine und Schaumweine aus. Mit dabei: Bernhard Ellwanger (Weinstadt-Großheppach), Jürgen Ellwanger (Winterbach), Leon Gold (Gundelsbach), Oliver & Astrid Frick (Schorndorf) sowie die Biowinzer Doreas (Remshalden), Haidle (Kernen-Stetten) und Beurer (Kernen-Stetten).

Die Remstalkellerei bietet einen prickelnden Sektempfang. Mediterrane Tropfen kommen aus Portugal, Spanien, Frankreich und aus verschiedenen Regionen Italiens. Gespannt sein darf man auf die Neuzugänge: Die Weingüter „Ferro 13“ und Vaccaro aus Sizilien und das Weingut Stefano Accordini aus Venetien und Weingut Dibbiano aus der Toskana.

Schwäbische und mediterrane Spezialitäten

Warme Schmankerl und Fingerfood aus dem Sortiment des Abramzik Markts bilden die passende „Wegzehrung“ für die Weinreise. Geboten werden griechische Antipasti von Feinkost Lakudia und Käse aus der regionalen Käserei Jäckle, die auch zu einem delikaten Vesperteller zusammengestellt werden. Selbstverständlich werden die Maultaschen von „Weisers Maultasch“ nicht fehlen. Die Kaffeerösterei Rudolf aus Schorndorf bereitet vor Ort heiße Kaffeespezialitäten frisch zu.

Die Weinmesse ist am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.