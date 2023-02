Weinstädter Jazztage präsentieren Triosence

Weinstadt. Im Rahmen der Weinstädter Jazztage kommt der international erfolgreiche Pianist Bernhard Schüler mit seiner Formation „Triosence“ am Samstag, 4. März, 20 Uhr nach Weinstadt. Für den farbenreichen und virtuosen Konzertabend in der Jahnhalle Endersbach verlosen wir 2 x 2 Tickets.

Das Bandprojekt des Pianisten Bernhard Schüler existiert seit 1999, hat mehrere Besetzungen durchlaufen und blickt auf neun Albumveröffentlichungen zurück. Musikalisch und namentlich bezieht sich Triosence (Wortschöpfung, abgeleitet von trio-essence) auf den Ansatz der Gleichberechtigung der Instrumente, nach Vorbild des US-Pianisten Bill Evans.

Auf ihrem neuen Album präsentiert das Jazztrio elf farbenreiche Stücken, die vielfältiger, optimistischer und virtuoser kaum sein könnten. Zur klanglichen Vielfalt trägt auch special guest Trompeter Paolo Fresu bei.

Es ist eine musikalische Befreiung, voller Zuversicht und Leichtigkeit. Die vertonten Gefühlsbilder von Mastermind Bernhard Schüler beschwören die glücklichen, unbeschwerten Momente des Lebens - die körperliche Nähe eines geliebten Menschen, ein Ausflug in die Toskana oder das Beobachten von Eichhörnchen, die den heimischen Garten in ein Tollhaus verwandeln. Das Album ‚giulia’ vereint diverse Jazz-Spielarten, Tempi und Stimmungen.

„Es geht uns um singbare Melodien mit songlichen Strukturen. Diese Fokussierung auf Melodie und Songs unterscheidet uns von anderen Jazztrios.“

Mitwirkende: Bernhard Schüler, Klavier, Komposition Omar Rodriguez Calvo, Kontrabass Tobias Schulte, Schlagzeug, Perkussion

Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.

Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt.

