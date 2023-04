Weniger Zeit, Geld und Aufwand: Das Auto erwacht aus dem „Winterschlaf“ – Fit für den Frühling in 5 Schritten mit dem Service von „Kfz Technik und Pflege Bastone"

Ein technischer Check, der Reifenwechsel, einmal rundum sauber machen, innen auswischen und dann womöglich auch noch Hauptuntersuchung? Bei „Kfz Technik und Pflege Bastone“ lässt sich all das schnell und unkompliziert bei einem einzigen Termin erledigen. In 5 Schritten machen die Profis Ihr „Heilig’s Blechle“ fit für den Frühling:

Tag der offenen Tür am Samstag, 22. April, von 10 bis 18 Uhr

Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 22. April, von 10 bis 18 Uhr stellen „Taxi Bastone“ und "Kfz Technik und Pflege Bastone" am gemeinsamen Firmensitz in der Heinkelstraße 58 sich und all ihre Leistungen vor! Ein spannender Tag für die ganze Familie: Während die Eltern sich über die neuen Angebote informieren, haben die Kinder Spaß auf der Hüpfburg oder beim Torwandschießen. Obendrein gibt's Speisen und Getränke von der SG Schorndorf und "Gio Softeis", sowie musikalische Unterhaltung von und mit DJ Brauni.

Besuchen Sie uns am neuen Firmensitz:

Taxi Bastone & Kfz Technik und Pflege Bastone

Heinkelstr. 58

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 97 87 70

Internet: www.fahrzeugpflege-bastone.de