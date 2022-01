Wer hat den Nachbarn auf dem Gewissen?

Kevin Scheuer liegt tot in der Garage. Überrollt von seinem schönen, neuen Elektro-SUV. Der Mann war ein grandioser Kotzbrocken, da sind sich die Nachbarn einig. Es scheint niemand zu geben, der ihm nicht das Schlimmste gewünscht hätte… Für Krimifans verlosen wir zehn Exemplare von „Schwaben-Nachbarn“.

An einem heißen Sommer-Samstag wird Steffen Braig in eine verkehrsberuhigte Seitenstraße gerufen. Was er dort mit der Silhouette des Kappelbergs im Hintergrund vorfindet, scheint nicht in das friedlich wirkende Umfeld der schmucken Einfamilienhaus-Siedlung zu passen: Die Leiche eines Bewohners liegt auf dem Boden seiner Garage, überfahren von seinem eigenen Elektro-SUV.

Irritiert nimmt der Kommissar des Landeskriminalamtes die unverhohlene Freude der Nachbarn über das Ableben des Mannes wahr. Je länger er sich umhört, desto mehr wird klar: Alle scheinen ein sehr gutes Motiv für einen Mord zu haben. Sei es, dass Scheuer Gartenzäune zu Schrott fuhr, stinkenden Guano-Dünger in die Häuser seiner Nachbarn warf, mit seiner Raserei Hunde und Katzen tötete oder gar eines der Kinder schwer verletzte …

Die Verfehlungen des Kotzbrockens scheinen kein Ende nehmen zu wollen. Steffen Braig und seine Kollegin Katrin Neundorf stoßen auf immer neue Schandtaten des Ermordeten, finden jedoch keinen Weg, den jeweiligen Verdacht konkret zu begründen. Die Alibis sämtlicher Nachbarn erweisen sich im Verlauf der Ermittlungen scheinbar als absolut wasserdicht. Braig und Neundorf setzen in ihrem 22. Fall alles in Bewegung, um doch noch herauszufinden, wer Scheuer auf dem Gewissen hat.

Klaus Wanninger lässt seine Leser und Leserinnnen in seinem 22. Schwaben-Krimi in eine Welt eintauchen, die viele aus eigenem Erleben kennen: So sehr sich die meisten Nachbarn bemühen, ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, ein einziger Kotzbrocken sorgt immer wieder für Streit und Hass. Wer die Bücher Wanningers kennt, weiß, wie schwer es fällt, sich dem Täter zu nähern. Spannend und mit immer neuen Wendungen führt der Autor die Leser auf falsche Fährten - so bleibt lange offen, wer und was wirklich hinter der Tat steckt.

Als kleine Kostprobe bringt das Wochenblatt des Zeitungsverlags Waiblingen exklusiv das erste Kapitel des neuen Wanninger-Krimis.

Schwaben-Nachbarn ist im Buchhandel erhältlich. Erschienen im KBV-Verlag, 285 Seiten, 13 Euro.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt und erhalten die Bücher auf dem Postweg.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Bücher zukommen zu lassen. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Interessierte im Internet unter www.zvw.de/datenschutz.