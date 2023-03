Wie entwickeln sich die Immobilienpreise? Welche Vorgaben gelten bei der energetischen Sanierung? Welche Innovationen gibt es aktuell?

Antworten auf diese Fragen erhalten die Besucher der Messe RUND UMS HAUS aus erster Hand. Am 11. und 12. März dreht sich in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf alles rund ums Bauen und Renovieren, Wohnen und Einrichten. Rund 30 Aussteller verschiedenster Branchen sind der Einladung des Zeitungsverlags Waiblingen (ZVW) gefolgt und präsentieren an beiden Tagen ihre Leistungen und Angebote.

Seien es Makler, Bauträger oder Finanzierer; seien es Architekten oder Spezialisten bestimmter Bauweisen; seien es hiesige Handwerker und Fachleute für Fenster, Heizung und Sanitär, für Parkett, Küchen, Balkone oder Metallbau – jeder, der Ratschläge und Inspiration für ein anstehendes Projekt sucht, wird beides bei der RUND UMS HAUS antreffen.

Fachvorträge an beiden Tagen

Parallel zur Messe liefert ein fachlich hochwertiges Vortragsprogramm detaillierte Hintergrundinformationen zu Themen rund um ein schönes und effizientes Zuhause.

Eine Messe für die ganze Familie

Trotz der Fülle an umfassende Information ist die RUND UMS HAUS auch eine beliebte Wochenendaktion für die ganze Familie. Das ausgezeichnete Catering des benachbarten Restaurants Courage besänftigt den knurrenden Magen und rundet den Messetag ab.

