Wie sauber ist Ihr Trinkwasser? OTTO KAMP sagt es Ihnen!

Die Trinkwasserqualität ist in Deutschland erwiesenermaßen hervorragend. Ob das Wasser dann letztendlich auch sauber im Glas landet, hängt von den Leitungen im Haus ab. Und die sind oft nicht im besten Zustand, so die Erfahrung von Ivonne und Frank Luft.

Die Inhaber der OTTO KAMP GmbH in Rudersberg und ihre auf Trinkwasserhygiene spezialisierten Anlagentechniker beseitigen ungesunde Verunreinigungen in Trinkwassersystemen und sorgen zudem dafür, dass das Trinkwasser anschließend möglichst lange sauber bleibt. „Bei älteren Gebäuden ist neben der Verkeimungsproblematik oft Korrosion das Problem, ab dem Baujahr 2000 überwiegt die mikrobiologische Problematik“, erklärt Frank Luft, der es wichtig findet, den Menschen bewusst zu machen, dass Trinkwasser unser Lebensmittel Nummer eins ist.

Verkeimung und Korrosion wird vorgebeugt

Diesem Lebensmittel Nummer eins widmet sich OTTO KAMP bereits seit 40 Jahren. 1982 hat Ivonne Lufts Vater, der gelernte Heizungsbauer Otto Kamp die Firma gegründet, nachdem er eine Technik entwickelt hatte, die das Wasser in der Leitung bewegt und so Korrosion, Wasserstein und Keimbildung verhindert. Otto Kamp meldete seine Erfindung zum Patent an. Mittlerweile verfügt die Firma, die seit 2010 von Ivonne und Frank Luft geleitet wird, über neun Patente.

2011 trat die neue Trinkwasserverordnung in Kraft. Die neuen Geschäftsführer reagierten prompt und führten einen Rundum-Service ein. Kunden mit vorgeschriebenen Wartungs- und Instandhaltungsverträgen für Trinkwasserinstallationen werden umfassend betreut: Das Team saniert, reinigt und hält Trinkwasseranlagen nicht nur instand – es erklärt außerdem die rechtlichen Grundlagen der Trinkwasserverordnung, behält den Wartungsrhythmus im Blick und schreibt Berichte, die direkt dem Gesundheitsamt vorgelegt werden können. „Hausverwaltungen melden uns oft zurück, dass die Gesundheitsämter mit den von uns empfohlenen Maßnahmen einverstanden sind. Das bestätigt unsere Fachkompetenz“, so die Lufts.

Legionellen bleiben zu oft unbemerkt

Übrigens: Obwohl Privathaushalte rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, lohnt es sich auch für sie, das eigene Trinkwasser mal überprüfen zu lassen. „Wir gehen davon aus, dass in vielen Privathäusern Legionellen im Leitungssystem zu finden sind“, geben die Trinkwasserexperten zu bedenken. Darüber hinaus lasse sich mit einem gereinigten Rohrleitungssystem und Warmwasserspeicher viel Energie und damit Geld sparen. Wie und warum? Das erklärt das Ehepaar Luft Interessierten gerne in einem persönlichen Gespräch.