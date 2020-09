„Das Gesellige zählt“

Thomas Busch - Buschle Essen und Trinken Ostlandstraße 2 73650 Winterbach Telefon 07181 / 6698166 www.buschle-winterbach.de

Ehrliche Küche. Bodenständige Rezepte. Ordentliche Portionen und keine Kompromisse wenn es um die Qualität geht. Das sagt Thomas Busch, wenn man ihn nach seinem Konzept fragt. Dazu eine lockere und gesellige Wohlfühl-Atmosphäre. „Das ist mir total wichtig, nicht nur das aufm Teller und im Glas muss es stimmen. Auch das Drumherum soll zum gemütlichen Beisammensitzen einladen. Freunde und Familie treffen, gemeinsam genießen und eine entspannte Zeit haben.“ Der Chef ändert seine Speisekarte gerne auch mal kurzfristig – weil halt gerade der Jäger vor der Türe steht. Und so dürfen auch Stammgäste immer neugierig sein, was der „Buschle“ dieses Mal am Herd für sie „ausgeheckt“ hat. Unverändert bleibt die Einstellung: Geselligkeit in der Wirtsstube und Abwechslung auf der Karte.