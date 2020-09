„Entspannen, wohlfühlen, auftanken““

Wer im Drei-Sterne-Hotel am Engelberg eincheckt, macht alles richtig: moderne Zimmer, wertige Ausstattung im skandinavischen Stil, WLAN, freies Parken, gute Verkehrsanbindung, tagsüber Gratiskaffee, Fitnessstudio und Restaurant. Getreu demMotto „Stay smart, sleep well“ fehlt es dem Gast an nichts.

Die vielen Stammgäste sind für das Team um den geschäftsführenden Direktor Stefan Kunz das schönste Kompliment. Ob nach einem arbeitsreichen Tag oder im Rahmen eines Urlaubs, ob Durchreisende oder Genießernaturen: im Hotel zumWohlfühlen und Runterkommen entschleunigt schon der Blick aus dem Fenster in die grüne Remstallandschaft. Hotelgäste können im öffentlichen Fitnessstudio nebenan kostenfrei trainieren. Tür an Tür sorgt ein Restaurant mit hervorragender, schwäbischer Küche für den genussvollen Ausklang. Am Morgen weckt ein ausgewogenes Frühstück mit regionalen und frischen Produkten die Lebensgeister. „Wir freuen uns, als Gastgeber für Sie da zu sein, auch wenn leider coronabedingt Serviceleistungen teilweise eingeschränkt sind.“