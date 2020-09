„Hier beraten Schuhbegeisterte“

Karol Brojacz - Schuh Sommer Hauptstraße 15 73650 Winterbach Telefon 07181 253220 www.nonnenmann.net

Am Schuh erkennt man, wie der Mensch tickt und was ihm wichtig ist. Schuhe sind ein Kulturgut. Schuhe haben auch großen Einfluss auf das Gehen und damit auf das Wohlbefinden. Seit Corona wird mehr Wert auf Bewegung gelegt. Da möchte man bequeme Schuhe tragen. Gott sei Dank gibt es viele Möglichkeiten und neue Schuhtypen, die das weiche Laufen nachempfinden und sich positiv auswirken. Bei Schuh Sommer sind die Markenhersteller Joya und Kybun sowie Xsensible zu bekommen. Marken, die das Fachgeschäft auch mit Erfolg über den Online-Shop deutschlandweit verkauft. Im Team beraten „Schuhbegeisterte“: Dass hier die Atmosphäre und die Fachberatung stimmen, spürt der Kunde. „Es ist für uns etwas ganz Besonderes, in Winterbach zu leben und Schuhe zu verkaufen “, sagt Inhaber Karol Brojacz.