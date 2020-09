„Kleidung, die sitzt und passt“

Hans-Jürgen Raithle - Modehaus Raithle Oberdorf 9 73650 Winterbach Telefon 07181 4829813 www.moden-raithle.de

Das Modehaus Raithle setzt einen Mode-Impuls für Winterbach: Der Damen- und Herrenausstatter ist bekannt für die riesige Auswahl an modischer und festlicher Bekleidung – vom Scheitel bis zur Sohle. Der Kunde fühlt sich sofort wohl: 30 Mitarbeiter beraten fachlich „on top“ und immer ehrlich. Bekleidung ist ein Lebensgefühl – hier werden Trends seit 95 Jahren umgesetzt. Bummeln wird zum Einkaufserlebnis: Es gibt Kaffee und Wasser oder einen Sekt. Während die Eltern schauen, beschäftigen sich die Kleinen in der Kinderecke. „Wir stehen für stationären Einzelhandel, weil sich die Menschen immer modisch kleiden, heiraten und Feste feiern“, so Hans-Jürgen Raithle. Sein Großvater fing als Maßschneider an. Die Änderungsschneiderei mit festangestellten Schneidern gehört bis heute zum Service. Der Kunde findet die Kleidung, die sitzt und zu ihm passt.