„Tradition und moderne Konzepte gehören schon immer hierher“

Der Lebensmittelmarkt ist in Bewegung: Bewusster Konsum und eine umweltbewusstere Ernährungsweise setzen sich als Lebensprinzip in Küche und Haushalt durch. Auf den Tisch kommt verstärkt das, was Saison hat und nachhaltig verarbeitet wird. Und das findet man hier – in reichhaltiger Auswahl und zeitgemäß präsentiert.

Katja und Julia Abramzik sind die dritte Generation, die aus Überzeugung das nachhaltige Konzept beibehalten. Denn regionale und lokale Lieferanten haben schon immer großen Raum im Sortiment. Einen besonders hohen Stellenwert nehmen Qualität, Saisonalität, Umwelt, Tierwohl und Soziales in der Unternehmensphilosophie ein. Dazu gehören außerdem auch mitarbeiterfreundliche Strukturen. Das bewährte „Einkaufen wie bei den Großeltern“ trifft auf moderne Ideen – wie etwa die Unverpacktkonzepte für viele Sortimente. „Wir sind ein modernes, junges Unternehmen mit traditionellen familiären Werten.“