Volker Nonnenmann - Nonnenmann GmbH Wilhlmstraße 34 73650 Winterbach Telefon 07181 40870 www.nonnenmann.net

In zweiter Generation führt Volker Nonnenmann das Familienunternehmen mit über 65 Mitarbeitern in Deutschland sowie den Niederlassungen in den USA und China in eine erfolgreiche Zukunft. Der Komponentenanbieter beliefert seit über 30 Jahren mit über 170.000 Artikeln den Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Stanzereien und Spritzereien. Kontinuierliche Verbesserungen und neue Produkte für weit über 3.500 Kunden sind essenziell wichtig. Der Slogan „Wir haben es für Sie im Blick“ ist dabei Verantwortung und Programm: Familiär, überraschend, vereinfachend und kompetent. Die Nonnenmann GmbH bietet jedes Jahr jungen Menschen die Möglichkeit, sich für kaufmännische und technische Berufe zu begeistern, um später die leistungsstarke Belegschaft zu verstärken.