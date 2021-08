ZVW-Gewinnspiel "Was wissen Sie über 1971?" Die Auflösung

Vor einigen Wochen haben wir in der Zeitung ein 50-Jahre-ZVW-Gewinnspiel veröffentlicht. Alle Fragen hatten in irgendeiner Form mit Ereignissen im Jahre 1971 zu tun. Die Gewinner wurden mittlerweile - Anfang August 2021 - per Mail benachrichtigt.

An alle, die sich auf die Mail mit der Adressabfrage hin zurückgemeldet haben, wurde der ihnen zugeloste Gewinn bereits versendet. Fünf Gewinner haben sich bisher noch nicht gemeldet – wir bitten um Antwort auf unsere Mail, damit wir auch an sie die Preise verschicken können.

Das gesuchte Rätselwort lautete: „Geburtstag“. Es setzte sich zusammen aus den Lösungsbuchstaben, die den richtigen Antworten auf die Einzelfragen zugeordnet waren. Die korrekten Antworten auf diese Einzelfragen waren: