RAUS geht's - Freizeit im REMS-MURR-KREIS

In Zeiten von Reisebeschränkungen möchten wir das Thema Freizeitgestaltung vor der Haustüre aufgreifen, weil diese in den letzten Monaten sehr an Bedeutung gewonnen hat.

Direkt vor der Haustür kann man tolle Dinge erleben und Spaß haben. Kennen Sie ein besonders schönes Ziel?

Erzählen Sie uns davon.

Wir freuen uns über bekannte oder geheime Touren und Orte, schöne Plätze, Spielplätze, Bäder, Seen. Ziele für Familien und Senioren, für Sportliche und auch für Gemütliche.

Teilen Sie Ihre Lieblingsplätze und Touren mit uns und wir gestalten ein hochwertiges Magazin daraus.

Unten finden Sie das Formular zum Einsenden.

Bei Touren müssen die GPX-Daten eingefügt werden, bei Ausflugszielen zu einem Ort, wie z.B. einen Badesee oder Spielplatz nicht unbedingt. Aus diesem Grund gibt es zwei Formulare, einmal mit GPX-Pflichtfeld und einmal ohne.

Einsendeschluss für die Ausflugstipps ist der 8.April 2021. Das neue Magazin soll dann am 20. Mai erscheinen.

Wir freuen uns auch sehr über Ihre Ausflugstipps, bzw. wie Sie den Rems-Murr-Kreis entdecken.

Haben Sie noch Fragen?

Wie kann ich ein Ausflugsziel/Tipp einreichen?

Das Einreichen eines Ziels/Tipps ist ganz einfach. Füllen Sie einfach unser Onlineformular vollständig aus und klicken Sie auf Absenden.

Welche Ziele/Tipps werden veröffentlicht?

Leider können nicht alle eingesendeten Ziele/Tipps veröffentlich werden. Der ZVW wählt die besten Ziele und Bilder aus.

Wann ist der Einsendeschluss?

Sie können Ihre Ziele/Tipps bis zum 08.04.2021 bei uns einreichen.

Wann erscheint das Magazin?

Unser Magazin „Raus geht´s“ erscheint am 20.05.2021 und ist über den ZVW-Shop, ausgewählte Kioske und Geschäfte erhältlich.

Erhalte ich ein Entgelt, wenn mein Ziel/Tipp veröffentlicht wird?

Dies ist leider nicht möglich. Wenn Ihr Ziel/Tipp ausgewählt wird, erhalten Sie ein Gratis-Exemplar zugesendet.

Erhalte ich ein Entgelt, wenn mein Rezept veröffentlicht wird?

Dies ist leider nicht möglich. Wenn Ihr Rezept ausgewählt wird, erhalten Sie ein Gratis-Exemplar zugesendet.

Wie wird mein Ziel/Tipp erscheinen?

Wir werden Ihr Rezept einer Rubrik zuordnen. Es erscheint dann unter dieser Rubrik mit Ihrem Namen und Foto (freiwillig), Wohnort und Ihren eingesendeten Bildern.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Sie erreichen uns bei Fragen und Anregungen per E-Mail an magazine@zvw.de oder telefonisch unter 07151 566-460.