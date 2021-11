RAUS geht's Nummer 2 – noch mehr Freizeit im REMS-MURR-KREIS

Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Ausgabe von Raus geht´s – Freizeit im Rems-Murr-Kreis folgt jetzt das zweite Magazin mit Ausflugstipps unserer Leserinnen und Lesern.

In Raus geht´s Nummer 1 gab es viele Tipps für Sommer und Herbst. Aber auch in der Winterzeit bietet unsere Region reichlich Abwechslung in der Natur, z.B. im Welzheimer Wald mit schneebedeckten Bäumen und Wanderwegen. Im Frühling, wenn die Natur erwacht drängt es auch uns nach draußen, vielleicht mit dem E-Bike?

Erzählen Sie uns von Ihren Entdeckungen in der Region mit Sehenswertem und erholungswert!

Aus Ihren Tipps gestalten wir Raus geht´s Nummer 2, ein hochwertiges Magazin für Freizeit im Rems-Murr-Kreis.





Machen Sie mit und senden Sie Ihre Tour oder Ihr Ausflugsziel ein: >>Hier können Sie Ihre Wanderung oder Radtour einsenden.

Wichtig: Dazu benötigen wir eine gpx-Datei um Ihre Tour automatisch in eine Karte einzeichnen zu können. >>Hier senden Sie Ihren Ausflugstipp oder Ihren Lieblingsplatz ein.

Hier benötigen wir keine gpx-Datei von Ihnen, aber eine möglichst genaue Beschreibung des Ortes oder Standorts.

Haben Sie noch Fragen?

Wie kann ich ein Ausflugsziel/Tipp einreichen?

Das Einreichen eines Ziels/Tipps ist ganz einfach. Füllen Sie einfach unser Onlineformular vollständig aus und klicken Sie auf Absenden.

Welche Ziele/Tipps werden veröffentlicht?

Leider können nicht alle eingesendeten Ziele/Tipps veröffentlich werden. Der ZVW wählt die besten Ziele und Bilder aus.

Wann ist der Einsendeschluss?

Sie können Ihre Ziele/Tipps bis zum 11.03.2022 bei uns einreichen.

Wann erscheint das Magazin?

Unser Magazin „Raus geht´s Nummer 2“ erscheint imMärz 2022 und ist über den ZVW-Shop, ausgewählte Kioske und Geschäfte erhältlich.

Erhalte ich ein Entgelt, wenn mein Ziel/Tipp veröffentlicht wird?

Dies ist leider nicht möglich. Wenn Ihr Ziel/Tipp ausgewählt wird, erhalten Sie ein Gratis-Exemplar zugesendet.

Wie wird mein Ziel/Tipp erscheinen?

Wir werden Ihre Einsendung einer Rubrik zuordnen. Es erscheint dann unter dieser Rubrik mit Ihrem Namen, Wohnort und Ihren eingesendeten Bildern.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Sie erreichen uns bei Fragen und Anregungen per E-Mail an magazine@zvw.de oder telefonisch unter 07151 566-460.