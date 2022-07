Assistenz der Geschäftsführung m/w/d

Sie suchen eine Herausforderung in einem modernen mittelständischen Medienunternehmen mit viel Freiraum für eigene Konzepte und Ideen? Rund 150 Mitarbeiter*innen arbeiten täglich daran, die Menschen im Rems-Murr-Kreis zu informieren. Mit unseren Zeitungen, dem Internetportal zvw.de und unseren Social-Media-Auftritten erreichen wir täglich rund 110.000 Leser*innen und 800.000 Unique User.

Ihre Aufgaben

Unterstützung bei allen organisatorischen und inhaltlichen Aufgaben.

Vorbereitung, Organisation und Koordination sämtlicher interner und externer Termine, Meetings, Veranstaltungen.

Begleitung, Übernahme und Unterstützung laufender Projekte und Maßnahmen

Bearbeitung interner und externer Korrespondenz

Übernahme administrativer Aufgaben

Das bringst Sie mit:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung im Assistenzbereich von Vorteil

Eine hohe Serviceorientierung verbunden mit einem professionellen und freundlichen Umgang

Eine sehr strukturierte Arbeitsweise

Routinierter Umgang mit den MS-Office-Anwendungen

Das bieten wir:

In Teil- oder Vollzeit (mind. 25h/Woche), ab sofort

Einen krisensicheren Arbeitsplatz sowie eine Festanstellung mit übertariflichem Jahresgehalt

Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice

30 Tage Urlaub

Hohen Gestaltungsspielraum

Firmeneigener Parkplatz und Kantine

Zahlreiche sonstige Corporate Benefits



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (gerne auch digital) direkt an karriere@zvw.de oder per Post:



Zeitungsverlag GmbH & Co Waiblingen KG

Lisa-Marie Beckers, Personalabteilung

Albrecht-Villinger Staße 10, 71332 Waiblingen