Wir verlosen exklusiv fünf Doppel-CDs von Gotthilf Fischer "Ein Leben für Musik"

Waiblingen. Kurz vor Weihnachten stimmte diese Nachricht Musikfreunde auf der ganzen Welt traurig: Gotthilf Fischer ist am 11. Dezember 2020 im Alter von 92 Jahren gestorben. Als Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Dirigenten, Chorleiter und Menschen verlosen wir fünf Doppel-CDs. >> Jetzt mitmachen

Das Doppelalbum „Ein Leben für Musik - seine schönsten Lieder“ ist ein musikalischer Querschnitt durch eine illustre Karriere. 50 Lieder jeglicher Couleur finden sich hier: von Volkstümlichem wie „Glück auf“ oder „Muss i denn zum Städtele hinaus“, über Wanderlieder („Im Frühtau zu Berge“, „Das Wandern ist des Müllers Lust“), Märsche („River-Kwai-Marsch“, „Radetzky-Marsch“), Opernchöre („Gefangenenchor“ aus Nabucco, „Matrosenchor“ aus dem Fliegenden Holländer) bis hin zu sakralen Liedern („Gloria“ aus der Friedensmesse), „Berg des Friedens“ und auch Stimmungsliedern wie „Griechischer Wein“ und „Wochenend’ und Sonnenschein“.

Fischers erste Komposition

Ebenfalls enthalten ist Gotthilf Fischers allererste Komposition aus dem Jahr 1946, „Eine Sehnsuchtsmelodie“, sowie Kooperationen mit verschiedenen Größen wie Freddy Quinn (Solo in „In einem kühlen Grunde“), Kathy Kelly (Solo in „Du schläfst bei Engeln“) oder Walter Scholz (Solo-Trompete in „Die Post im Walde“).

Zum Schluss kommt der große Meister selbst noch einmal zu Wort: Bei „Suliko (Schlaf und träum süß)“ singt ein gerade 18-jähriger Gotthilf Fischer das Solo, bevor die zweite CD mit berührenden Versionen von „Sag beim Abschied leise Servus“ und „Es wird Zeit zu geh’n (Time To Say Goodbye)“ zu Ende geht.

„Herr der singenden Heerscharen“

Geboren am 11. Februar 1928, wurde Gotthilf Fischer „Herr der singenden Heerscharen“, aber auch „Therapeut der wunden Seelen“ genannt. Mit seinen Chören sorgte der begeisterte und begeisternde Dirigent und Komponist für die Verbreitung des deutschen Volkslieds in aller Welt: Ob im Petersdom in Rom, beim Fußballweltmeisterschafts-Finale 1974 in München oder vor Präsident Jimmy Carter in den USA - Gotthilf Fischer schaffte es immer wieder, die Menschen zu begeistern.

Millionen Menschen sangen mit Deutschlands bekanntestem und beliebtestem Chorleiter. „Die Stimme ist der verlängerte Arm der Seele“, sagte er. Und: „Wenn du nicht mehr weiter kannst - dann sing“, lautete sein Motto. Denn selbst im hohen Alter zeigte er sich kein bisschen leise, stilistische Grenzen kannte er dabei nicht. Gotthilf Fischer liebte das Volkslied ebenso wie die Klassik.

Am 11. Februar erscheint das Doppelalbum, das auf www.einlebenfuermusik.com bestellt werden kann.

