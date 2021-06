Dax behält seinen Rekord im Blick

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger weiter in Rekordlaune. Der MDax der mittelgroßen Werte hatte im frühen Handel am Dienstag einen Höchststand erklommen und legte zuletzt noch um 0,13 Prozent auf 34.221,60 Punkte zu.

Der Leitindex Dax stieg um 0,61 Prozent auf 15.769,69 Punkte und blieb damit nur etwas unter seiner am Montag erreichten Bestmarke. Der EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Im Fokus standen am Dienstag Aktien aus der Luftfahrtbranche. So gewannen die Papiere von Airbus gut ein Prozent. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet noch für diesen Dienstag eine Lösung im Streit mit den USA über gegenseitige Strafzölle wegen Subventionen an Airbus und Boeing.

Rückenwind bekam die Branche auch von einer Studie der Berenberg Bank. Nach drastischen Produktionskürzungen im Flugzeugbau in der Corona-Krise nehme die Erholung nun wieder Fahrt auf, urteilte Analyst Andrew Gollan. Damit zogen die Anteilsscheine des Triebwerksbauers MTU an der Dax-Spitze um gut drei Prozent an.

Für die Papiere der Lufthansa aber ging es um rund ein Prozent nach unten. Eine sich konkretisierende Kapitalerhöhung ließ die Anleger vorsichtiger werden.

Fallende Metallpreise und der schwache europäische Rohstoffsektor wirkten negativ auf Stahl- und Kupferwerte. Aurubis verloren zuletzt mehr als ein Prozent, Salzgitter drei Prozent, Klöckner & Co dreieinhalb und Thyssenkrupp als klares Schlusslicht im MDax mehr als vier Prozent.

© dpa-infocom, dpa:210615-99-997331/4