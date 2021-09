Dax behauptet Gewinne - Sorge vor Hängepartie nach Wahl

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Wochenstart hat sich der deutsche Aktienmarkt in der Gewinnzone behauptet. Der Dax stand am Montagmittag mit 0,59 Prozent im Plus bei 15.623,59 Zählern.

Mit dem Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl steht zwar noch längst keine Regierungskoalition fest, doch das größte Schreckgespenst der Investoren eines Linksrucks in Deutschland ist vertrieben. Das zumindest beruhigt laut Beobachtern die Gemüter.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte rückte zuletzt um 0,69 Prozent auf 35.526,55 Punkte vor. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, verzeichnete einen Aufschlag von gut einem halben Prozent. Die Börsianer schließen indes nicht aus, dass es bei der Regierungsbildung abermals zu einer wochenlangen Hängepartie kommt wie nach der Wahl 2017.

