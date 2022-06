Dax bleibt zunächst auf Erholungskurs

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Montag weiter erholt. Der deutsche Leitindex stieg gegen Mittag um 1,21 Prozent auf 13.276 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 1,27 Prozent auf 27.296 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,1 Prozent.

Am Freitag war der Dax mit 12 904 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit März gesunken, bevor er dank der starken Wall Street deutlich ins Plus drehte. Nach zwei sehr schwachen Wochen wurde der Kursrutsch damit zunächst aufgehalten.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt gewannen zum Wochenbeginn Nordex fast elf Prozent. Der Windkraftkonzern verschafft sich durch eine Privatplatzierung bei seinem spanischen Ankeraktionär Acciona neues Kapital. Acciona demonstriere damit das dringend benötigte Bekenntnis, sagte ein Händler.

Umstufungen bewegten einige Titel deutlich. So gewannen jene des Staplerherstellers Kion und des Biotech-Unternehmens Morphosys nach positiven Analysten-Einschätzungen 6,5 beziehungsweise 8,9 Prozent. Teamviewer verloren 4,5 Prozent, nachdem JPMorgen die Anteile des Softwareherstellers abgestuft hatte.

Zalando setzten ihre Erholung vom Tief seit 2014 am Montag fort. Die Aktien des Modehändlers kosteten wieder mehr als 26 Euro, nachdem sie am Freitagmorgen in Reaktion auf die Gewinnwarnung noch bis auf 20,94 Euro abgesackt waren. Weitere Analysten strichen zwar ihre Schätzungen zusammen, signalisierten allerdings keine Rückschlagsrisiken mehr. Zuletzt gewannen Zalando unter den Favoriten im Dax 5,1 Prozent.

Konjunktursensible Titel legten ebenfalls zu, wie Continental mit plus 2,7 Prozent und Daimler Truck mit plus 3,2 Prozent.